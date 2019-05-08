Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно

В оккупированном Донецке разрушается уникальное советское панно 1967 года "Земля Донецкая".
Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко, пишут Донецкие новости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЛНР 9 мая маршировать подразделение пособников нацистов
При создании панно использовали новую технику мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой.
Панно находится возле площади Ленина в оккупированном россиянами Донецке.
Граждан Украины, проживающих на оккупированной территории Донбасса и получивших паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.
×
Комментарии