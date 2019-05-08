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четверг, 09 мая 2019 18:30

Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
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В оккупированном Донецке разрушается уникальное советское панно 1967 года "Земля Донецкая".

Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко, пишут Донецкие новости.

Панно было создано по новой технике мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой. Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко.
Фото: Донецкие новости
Панно было создано по новой технике мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой. Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко.
Панно было создано по новой технике мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой. Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко.
Панно было создано по новой технике мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой. Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко.
Панно было создано по новой технике мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой. Его авторами были киевляне-монументалисты Владимир Прядко и Иван Литовченко.

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При создании панно использовали новую технику мозаичного рельефа - создавали из бетона объемную картину и покрывали мелкой мозаикой.

Панно находится возле площади Ленина в оккупированном россиянами Донецке.

Граждан Украины, проживающих на оккупированной территории Донбасса и получивших паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.

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Дата
09
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