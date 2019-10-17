"Есть три сценария завершения войны": самое интересное в журнале "Країна"

"Есть три сценария завершения войны, говорит в интервью журналу "Країна" Юрий Михальчишин, политик, политолог, лейтенант Национальной гвардии Украины. - Инерционный - это продолжение настоящего течения событий, до серьезного внутреннего кризиса в России. Сценарий капитулянтский - внедрение Минских соглашений и провокация внутренне-политического конфликта в Украине. Сценарий агрессивно-наступательный - подготовка к вооруженному возвращению утраченного Донбасса и Крыма, о котором уже начинают забывать.

Мы находимся на пороге серьезной турбулентности, что может завершиться очередной потерей суверенитета. И это будет понятно нынешней зимой".

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