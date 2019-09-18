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среда, 18 сентября 2019 08:34

Есть первые признаки готовности РФ к деэскалации на Донбассе - Пристайко

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Есть первые признаки готовности РФ к деэскалации на Донбассе - Пристайко
Министр отмечает, что Украина не сдаст своих территорий. Фото: из открытых источников

Кремль демонстрирует первые признаки готовности к деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью Die Welt.

Подчеркнул, что Украина сделала несколько шагов в одностороннем порядке прекращения огня.

"И мы предложили прекращение обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частотность бомбардировки значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось", - сказал Пристайко.

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Вместе с тем, он отверг предположения, что война на востоке Украины будет прекращена за счет уступок в вопросе украинских территорий.

"Мы не сдадим украинской территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это не является возможным, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", - сказал глава украинской дипломатии.

Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак поддерживает "план Штайнмайера", который предусматривает предоставление Донбассу особого статуса, местные выборы по стандартам ОБСЕ, после этого - вывод российских войск и установление контроля над границей.

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