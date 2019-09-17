Председатель ОБСЕ рассказал, какой путь для Донбасса поддерживает

Фото: osce.org"Я думаю, что формула Штайнмайера является наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей". Фото: osce.org

Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак поддерживает план Штайнмайера, который предусматривает предоставление Донбассу особого статуса, местные выборы по стандартам ОБСЕ, после этого - вывод российских войск и установление контроля над границей.

Об этом он рассказал в интервью BBC-Украина.

"У нас все есть, все компоненты для процесса. У нас есть политический формат - Нормандский формат, есть исполнительные элементы - двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ.

И я лично поддерживаю формулу Штайнмайера, потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон разная интерпретация. Я думаю, что формула Штайнмайера является наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей ", - сказал он.

Какое отношение ОБСЕ к войне на Донбассе? Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года. Это невооруженные наблюдатели, которые мониторят и отчитываются о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуацией в целом. Они работают как на войне на востоке, так и в других районах Украины.

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13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская власть прорабатывает возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Ранее Владимир Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться на саммите "нормандской четверки".