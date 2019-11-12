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вторник, 12 ноября 2019 16:27

Есть чем отражать русское наступление - на вооружение поставили "Вильху"

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На вооружение ВСУ уже поступили 100 серийных ракет в комплекс "Ольха".

Дальнейшие поставки будут в январе 2020 года, сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак в интервью АрмияInform.

Автор: Цензор.Нет
  Ракетный комплекс "Вильха" будет поставлен на вооружение ВСУ
Ракетный комплекс "Вильха" будет поставлен на вооружение ВСУ

Заказ ракет и пусковых установок анонсировали в феврале 2019 года.

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Автор: Цензор.Нет
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Ожидаемого завершения строительства 155-мм установки "Богдана" не будет из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком.

Россия и Кремль будут пытаться помешать Украине относительно получения Плана действий по членству в НАТО и перспективам полноправного членства в Альянсе. Однако, Украина должна продемонстрировать единство в этом важном вопросе.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии: "Милитаризация Крыма: вызовы для региона и НАТО".

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