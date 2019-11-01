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пятница, 01 ноября 2019 13:10

Порошенко о вступлении в НАТО: не оставим Путину ни одного шанса

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Порошенко о вступлении в НАТО: не оставим Путину ни одного шанса
Лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: " Россия будет делать все возможное для того, чтобы разрушить единство стран-членов Альянса"

Россия и Кремль будут пытаться помешать Украине относительно получения Плана действий по членству в НАТО и перспективам полноправного членства в Альянсе. Однако, Украина должна продемонстрировать единство в этом важном вопросе.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии: "Милитаризация Крыма: вызовы для региона и НАТО".

"Россия очень коварная. Россия будет делать все возможное для того, чтобы разрушить единство стран-членов Альянса. Путин будет ездить в Венгрию, будет отдельно вести переговоры с Данией о подписании соглашения о "Северном потоке - 2", будет отдельно вести переговоры с Францией о "украинской банде"...", - отметил Петр Порошенко.

"Посмотрите, сколько произошло только за последние недели. И это еще не все. Попытка Венгрии заблокировать резолюцию Североатлантического совета и блестящая дипломатия послов - членов Североатлантического совета, которая позволила принять итоговую резолюцию", - добавил он.

"Но мы не имеем права оставить Путину ни одного шанса. Потому что сейчас под зонтиком разведения войск сложится впечатление - подождите, Россия же уже все сделала, а зачем же мы санкции держим против нее", - подчеркнул пятый президент Украины.

Он отметил, что говорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о чрезвычайной важности на ближайшем саммите иметь вопрос ПДЧ Украине в повестке дня.

"У меня нет никакой иллюзии о том, что в декабре в Лондоне ПДЧ относительно членства в НАТО не будет предоставлен. Но мы должны подготовиться и не позднее 2023 Украина официально должна подписать ПДЧ, поскольку все страны, которые стали членами НАТО - стали членами исключительно через механизм ПДЧ", - также подчеркнул он.

Петр Порошенко отметил, что не существует другого механизма, в том числе и Северная Македония также становится членом НАТО исключительно через механизм ПДЧ.

"И нам нужно определиться - мы хотим ограничиться только разговорами, лишь отдельными программы сотрудничества, годовая программа, трастовые фонды, помощь вооружением, помощь обучением другие программы", - сказал он и назвал опасным ныне распространенный тезис о том, что Украина должна сконцентрироваться на отдельных трех-четырех программах.

"Нет. Мы страна в состоянии войны. Мы страна, которая защищает не только свою землю, защищает не только ценности свободы и демократии, и платит за это наибольшую цену. Украина защищает восточный фланг НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.

"И если кто-то из стран-членов будет думать, что это там где-то Украина решает какую-то свою задачу - это ошибка. Потому что украинские воины сражаются за безопасность каждой страны-члена НАТО. Только с таким пониманием мы будем иметь эффективное сотрудничество с НАТО" , - добавил пятый президент Украины.

По его словам, именно поэтому очень важно важно, что украинская власть наконец задекларировала те "красные линии", которые она не должна нет пересечь. "Это правильный ответ на движение воинов, волонтеров, добровольцев "Нет капитуляции!". Потому что это шаг для единства страны. Это так как мы должны объединиться и сохранить Украину. Это ответ на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - сказал он.

"Противостоять России может только сильная Украина, с сильной армией, с сильным сектором безопасности, модернизированной, объединенной, реформированной с мощной экономикой, которая имеет совершенно четкую перспективу - полноценного членства НАТО. За 70 лет существования НАТО ни на одну страну-члена Альянс не была осуществлена агрессия. Украина заработала это, когда отдала третий по величине ядерный потенциал, когда она сейчас с честью прошла сверхмощное испытания российской агрессией", - резюмировал он.

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01
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