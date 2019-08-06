Еще одна страна не признает российские паспорта жителей Донбасса

Литва звирнулася в ЕС через российские паспорта на Донбассе. Фото: novosti.dn.ua

Литва не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных частей Донбасса.

Министерство иностранных дел страны будет просить у Брюсселя, где расположена штаб-квартира ЕС, утвердить единую политику в отношении признания таких документов недействительными, пишет информационное агентство BNS.

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"Мы активно работаем над координированной ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выданным Российской Федерацией документами жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", - заявили в литовском МИД.

Если Еврокомиссия не утвердит непризнание паспортов оккупантов для всех стран, то Литва готова вводить односторонние меры.

5 августа МИД Эстонии приняло решение не признавать российские паспорта, выданные по упрощенной процедуре тем жителям Луганской и Донецкой областей, которые ранее не были гражданами РФ.