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понедельник, 05 августа 2019 17:34

Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

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Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные на Донбассе
Паспорта РФ жителям Донецкой и Луганской областей выдают по упрощенной схеме с апреля этого года. ФОТО: censor.net.ua

5 августа МИД Эстонии приняло решение не признавать российские паспорта, выданные по упрощенной процедуре тем жителям Луганской и Донецкой областей, которые ранее не были гражданами РФ.

Об этом сообщили в МИД Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал это решение ответом на подписанный Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.

"Ускоренное предоставление российского гражданства жителям Восточной Украины — еще одна попытка подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Это полностью противоречит духу Минских договоренностей. Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого характера", — отметил Рейнсалу.

В силу решение эстонского МИД вступило сразу после принятия.

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О желании упростить выдачу российских паспортов украинцам Путин объявил в апреле. Как отметил глава РФ, решение о предоставлении российского гражданства украинцам было обдуманным, и все было просчитано.

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