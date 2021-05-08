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суббота, 08 мая 2021 15:47

Еще один военный скончался после ранения

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Еще один военный скончался после ранения
В больнице скончался Виктор Городниченко. Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

В военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко.

Он получил ранения 28 апреля, сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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"Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера российско-террористических сил. Ему была оказана неотложная помощь, затем эвакуирован в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - говорится в сообщении.

В госпитале Львова от пулевого ранения головы скончался младший сержант Юрий Опрышко. Он получил ранение 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области. Мужчина был 1978 года рождения.

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08
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