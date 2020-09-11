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пятница, 11 сентября 2020 15:25

Ермак назвал главные темы переговоров "нормандской четверки"

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Ермак назвал главные темы переговоров &quot;нормандской четверки&quot;
Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах "нормандской четверки". Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал основные темы для обсуждения политическими советниками лидеров стран "нормандского формата". Ими являются - подготовка к скорейшему созыву саммита четверки и режим тишины на Донбассе.

"Будем говорить об очень важном вопросе о режиме тишины, который длился 6 недель. Мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать, чтобы не дать сорвать. Нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников "нормандского формата", - сказал Ермак перед началом встречи в Берлине, сообщает "Укринформ".

Четверка обсудит вопрос проведения следующего саммита лидеров "нормандского формата" в Берлине. Украинская делегация считает, что его надо провести как можно быстрее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают эту идею, сообщил глава ОП.

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Темами сегодняшнего обсуждения станут договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, относительно новых точек разведения, разминирование, создание новых КПВВ. Украинская делегация будет активировать очень важный вопрос о возобновлении процесса обмена заложниками, остающийся одним из приоритетных задач руководства Украины.

Ермак заверил, что украинская сторона выполнила свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся дать "очень серьезный толчок" в этом вопросе.

11 сентября Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин. Там должны начаться переговоры делегаций стран "нормандского формата" на уровне советников руководства Украины, Германии, Франции и России.

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