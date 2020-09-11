Ермак прилетел в Берлин

Пришло время провести следующий саммит руководителей стран "нормандского формата", говорит Ермак. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин. Там должны начаться переговоры делегаций стран - участниц "нормандского формата" на уровне советников руководства Украины, Германии, Франции и России. Об этом в пятницу сообщил сайт президента.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения.

Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран "нормандского формата", - цитирует Ермака сайт.

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Ранее Офис президента сообщал, что в районе поселка Шумы состоится совместное с российскими оккупантами инспектирование. Впоследствии глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о временной отмене инспекции. По его словам, Россия выдвинула новые требования, грубо нарушающие договоренности.