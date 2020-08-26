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среда, 26 августа 2020 12:41

Ермак назвал дедлайн "нормандской встречи"

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Ермак назвал дедлайн &quot;нормандской встречи&quot;
Ермак назвал вероятную дату встречи "Нормандской четверки". Фото: "Информатор Киев"

Перенесенная встреча советников лидеров государств "нормандской четверки" состоится до 10 сентября, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Эммануэль Бонн, советник президента Франции, позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты - это первые числа сентября. Думаю, до 10 сентября эта встреча состоится", - сказал на брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровской области.

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Встреча советников глав государств - участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

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Дата
26
августа

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