Встреча советников лидеров "нормандской четверки" переносится: подробности

Встречу советников "Нормандской четверки" перенесли. Фото: SD

Встреча советников лидеров "нормандской четверки", которая должна была состояться 28 августа, переносится.

Это сделали в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, сообщает Офис президента Украины.

"Новая дата встречи будет укзана дополнительно", - говорится в сообщении.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД Украины назвали ключевую угрозу для региона Черного моря

Встреча в "нормандском формате" может состояться уже в сентябре, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.