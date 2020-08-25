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вторник, 25 августа 2020 18:21

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" переносится: подробности

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Встреча советников лидеров &quot;нормандской четверки&quot; переносится: подробности
Встречу советников "Нормандской четверки" перенесли. Фото: SD

Встреча советников лидеров "нормандской четверки", которая должна была состояться 28 августа, переносится.

Это сделали в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, сообщает Офис президента Украины.

"Новая дата встречи будет укзана дополнительно", - говорится в сообщении.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ.

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Встреча в "нормандском формате" может состояться уже в сентябре, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

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