Двое военных подорвались на мине

Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой ВСУ. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Однако в тылу двое военных получили боевое травмирование. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. Подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено не менее 3 обстрелов, во время которых 1 украинский воин погиб.