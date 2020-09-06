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воскресенье, 06 сентября 2020 15:51

Двое украинских военных погибли на минном поле

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Двое украинских военных погибли на минном поле
В серой зоне на Донбассе погибли двое военных. Фото: Reuters

У линии разграничения на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Это произошло во время эвакуации личного состава, когда бойцы обходили очаг огня в "серой зоне". Об этом сообщает командование ОТУ "Восток" в Facebook.

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"Двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецком (Ясиноватский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

4 сентября вооруженные формирования России стреляли из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Авдеевка. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали.

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Дата
06
сентября

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