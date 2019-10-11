Два новых командование сформируют у ВСУ

К концу 2019 году в Вооруженные силы завершат формирование Командование войск связи и кибербезопасности и Командования сил поддержки.
Это позволят лишить Генштаб несвойственных функций, заявил в интервью начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак журнала Телеком.
"Формирование двух новых командований происходит в рамках приведения Генерального штаба и других органов военного управления в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО", - говорит Хомчак.
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Также планируется внедрить новую, усовершенствованную, организационно-штатную структуру Объединенного оперативного штаба ВСУ и продолжить дальнейшую его трансформацию в Командование объединенных сил в течение 2020 года.
Одно из проблемных мест Вооруженных сил Украины - владение английским языком.
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