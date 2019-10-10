Хомчак назвал приоритеты развития ВСУ на следующий год

Приоритетом в 2020 году для армии станет развитие зенитных войск / фото: Трайдент

Главный приоритет Вооруженных Сил Украины на 2020 год - это развитие зенитных ракетных войск.

В Генштабе определили, что нужно на 2020 год выделить 218,7 млрд грн на армию, говорит главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью журналу Телеком.

"Главный приоритет - развитие зенитно-ракетных войск. Кроме того, приоритетным в Воздушных силах является закупка или модернизация самолетов, в Военно-морских силах - защита территории Украины с морского направления (закупка ракетных комплексов, ствольной артиллерии), улучшение возможностей Командование морской пехоты с проведение мер по восстановлению боеспособности (боевого слаживания) воинских частей (подразделений)", - говорит генерал

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Среди других приоритетов генерал назвал создание эффективной системы связи, закупка военной техники ф обеспечения и социальной защите военных.

Министра иностранных дел Вадима Пристайко и руководителя Генштаба Руслана Хомчака пригласили в парламент для объяснений по ситуации на Донбассе.