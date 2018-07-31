"Два дебила - это сила": боевик раскритиковал террориста Захарченко

Автор: 112.ua Экс-главарь боевиков Игорь Безлер обвинил Захарченко в краже платины

Экс-главарь террористов ДНР Игорь Безлер раскритиковал главарей боевиков. Больше всего досталось советнику руководителя псевдореспублики Александру Казакову и лидеру пророссийских убийц Александру Захарченко.

"Вот поистине: два дебила - это сила. Осталось услышать, куда ваше бандитское кодло 800 кг платиновой сетки из Стирола (крупнейший завод минеральных удобрений в Горловке) пристроило. Этот вопрос вами так и не озвучен. А там битами по голове и сломанными руками можно не отделаться, и не посмотрят, что ты - московский "политолох с четырьмя паспортами" и целый советник алкаша, который ожил после "плановой операции" по выводу из запоя", - написал Игорь Безлер в соцсети, сообщает Обозреватель.

Автор: obozrevatel.com Экс-главарь террористов ДНР Игорь Безлер раскритиковал главарей боевиков

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