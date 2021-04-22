Дрон ОБСЕ зафиксировал 12 "Градов" российских наемников

Расстояние от точек размещения "Градов" до линии соприкосновения около 10-20 км. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня "Град" оккупантов. Их разместили вне линий разведения на временно оккупированных территориях Украины.

С беспилотника наблюдателей удалось увидеть шесть "Градов" близ поселка Каютино Донецкой области и еще шесть вблизи населенного пункта Чорнухиного на Луганщине. В ОБСЕ также отмечают, что российские наемники установили с нарушениями линий разграничения зенитно-ракетный комплекс в оккупированном поселке Тарамчук на Донбассе.

Расстояние от точек размещения "Градов" до линии соприкосновения около 10-20 км, тогда как дальность их стрельбы - до 40 км.

"Град" - реактивная система залпового огня, которая практически не применялась со времени активных боевых действий на Донбассе, за 20 с. она выпускает 40 снарядов калибра 122 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы

С начала 2021 года на передовой погибли 30 украинских солдат. Большинство - от снайперского огня. Однако воины ВСУ имеют приказ не реагировать на любые провокации, говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать.