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пятница, 29 января 2021 16:41

Дрон боевиков напал на украинских военных: есть раненые

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Дрон боевиков напал на украинских военных: есть раненые
Боевики обстреляли украинцев. Фото: ukrinform.ua

Сегодня боевики ударили с беспилотника по украинским позициям на Донбассе. Ранены двое военных.

"В полдень, применив квадрокоптер, противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения", - сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Военных госпитализировали. Их состояние удовлетворительное.

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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