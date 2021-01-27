Воины ВСУ насыпали путинским наемникам за раненого товарища

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Новоалександровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение, сообщили в штабе ООС.

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Вблизи Новозвановки противник применил в сторону наших позиций автоматический станковый гранатомет. Неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Раненому бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов в Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки. В Донецкой области зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. В Луганской области зафиксировано 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.