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четверг, 23 мая 2019 11:05

"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление

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&quot;Достаточно очковтирательства в ВСУ&quot; - Хомчак сделал первое заявление
Новоназначенный начальник Генштаба Руслан Хомчак против очковтирательства и ручного управления ВСУ / фото: Миноборони

Новоназначенный начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак назвал жизни и здоровья личного состава Вооруженных сил главной задачей.

Призвал прекратить сплошную показуху и представление желаемого за действительное, заявил он во время представления его личному составу.

"Наша самая главная задача - сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения Операции объединенных сил, так и за ее пределами. Самая большая ценность - это человек", - говорит Хомчак.

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"Приказываю прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления, двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в среду начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

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23
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