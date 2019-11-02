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Донбасс - это Украина: результаты свежих соцопросов

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Обнародовали результаты социологического опроса относительно общественного мнения о ситуации в Донбассе.

Для большинства респондентов Донбасс имеет больше общего исторического и культурного наследия с Украиной, чем с Россией, говорит директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук, пишут Донецкие Новости.

Осипчук говорит, что у опрашиваемых людей в первую очередь спрашивали о гуманитарной политике и задали вопросы, касающиеся культурного единства, информационной политики.

Автор: Донецкие новости
  Результаты соцопроса
Результаты соцопроса

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"Так, например, мы спросили, согласны ли украинцы с тем, что большая часть культурного продукта - книг, сериалов, фильмов - должны быть на украинском языке для жителей Донбасса, или не согласны", - рассказала она.

56% считают, что большая часть культурных продуктов должна быть на украинском языке против 43,2% несогласных.

"В то же время, 41,9% согласны, что создание телевизионного русскоязычного канала для Донбасса было бы благоприятно для реинтеграции неподконтрольных территорий", - сообщила она.

Также доцент отметила, что по этому вопросу большой процент тех, кто не определился.

Еще один вопрос из этого блока касался исторического наследия. Большинство, 61,4% считают, что Донбасс имеет больше общего исторического и культурного наследия с Украиной, чем с Россией. 14,6% придерживаются противоположного мнения. Многие выбирают компромиссный вариант: и да, и нет.

За утро русские войска один раз открыли огонь по Донецкому направлении.

Полчаса обстреливали Новогригорьевку, пишут в Минобороны.

"С начала текущих суток до 12.30 враг открывал огонь по нашим военных 1 раз в Донецком направлении", - сообщил пресс-секретарь.

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