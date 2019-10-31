Российские боевики полчаса обстреливали наши позиции

Россияне обстреляли Новогригорьевка Фото: Украинское неделю

За утро русские войска один раз открыли огонь по Донецкому направлении.

Полчаса обстреливали Новогригорьевку, пишут в Минобороны.

"С начала текущих суток до 12.30 враг открывал огонь по нашим военных 1 раз в Донецком направлении", - сообщил пресс-секретарь.

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"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - пишут в Минобороны.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 29 октября обстрелы из стрелкового оружия в районе Петровского. Наблюдатели в своем ежедневном отчете не указали какая из сторон открыла огонь "29 октября, патрулируя ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, наблюдатели слышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия примерно в 2-4 км к северо-западу (по оценке, в пределах участка разведения)", - говорится в сообщении.