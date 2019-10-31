Разведение войск: у Петровского обстрелы

В своем отчете СММ не уточнила кто именно открыл огонь. Фото: informator.press

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 29 октября обстрелы из стрелкового оружия в районе Петровского.

Наблюдатели в своем ежедневном отчете не указали какая из сторон открыла огонь

"29 октября, патрулируя ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, наблюдатели слышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия примерно в 2-4 км к северо-западу (по оценке, в пределах участка разведения)", - говорится в сообщении.

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В отчете также отметили, что слышали обстрелы вне зоны разведения войск.

"Осуществляя надзор с этой же позиции и примерно в 2 км к северо-востоку от н.п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км северо-западнее Донецка), команды миссии слышали 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения (все, по оценке, за участком разведения, но в пределах 5 км от ее края) ", - сообщает СММ.

Разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе Петровского в Луганской обл. должно начаться 4 ноября. "Мы со своей стороны начали разведение в Екатериновке (Золотое - Gazeta.ua). Если все будет безопасно в Петровском в течении недели - должно быть семь дней тишины - то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.