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понедельник, 14 декабря 2020 12:07

"Донбасс для Путина - разменная монета" - экс-глава МИД

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&quot;Донбасс для Путина - разменная монета&quot; - экс-глава МИД
Предметом торгов будут: стратегическая стабильность, энергоносители, санкции и Украина как таковая. Фото: Reuters

У властей Украины нет общей позиции относительно планов по Донбассу. Тогда как для президента РФ Владимира Путина эта территория - разменная монета.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире канала "Украина 24".

"Без единства политических сил внутри страны и без какого-то честного диалога с обществом, никакого движения вперед не будет. Это, к сожалению, очень хорошо понимают и в Москве, и хорошо понимают наши друзья и партнеры. Поэтому сейчас все находится в состоянии полустагнации. Все ожидают новую американскую администрацию, прекрасно понимая, что основные рычаги в руках Вашингтона. Все ожидают, как США построит свою стратегию и будет обсуждать ее с ЕС. А потом начнется торговля, очень жесткая. Путин к ней готовится. Причем готовится очень активно. Лоббисты ходят по Вашингтону оптом и в розницу. Предметом торгов будет точно не Донбасс, поскольку для Путина Донбасс – это разменная карта, разменная монета. Предметом торгов будут: стратегическая стабильность, энергоносители, санкции и Украина как таковая", - сказал он.

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Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ЛДНР путем выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах.

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