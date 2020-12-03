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четверг, 03 декабря 2020 09:13

В ООН сорвали попытку легализовать ЛДНР

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В ООН сорвали попытку легализовать ЛДНР
Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ЛДНР путем выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Фото: REUTERS

Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ЛДНР путем выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Позиция России, которая пыталась провести на уровне ООН обсуждения по имплементации Минских соглашений, является обманчивой. Россия не может быть посредником, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт на востоке Украины. РФ является активным участником подготовки, оснащения и управления вооруженными формированиями в районах, которые не находятся под контролем Украины", - говорится в совместном заявлении Великобритании, США и Эстонии.

Как подчеркивается в заявлении, "эта встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".

Совет национальной безопасности и обороны готовит заседание по вопросам Донбасса. О том, будут ли обсуждать "вопрос Б", то есть введение миротворцев на оккупированные территории, секретарь СНБО Алексей Данилов не говорим. Это зависит от того, каким образом 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать документы, которые Украина готовит.

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