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вторник, 09 марта 2021 02:14

Донбасс будут популяризировать для туристов

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Донбасс будут популяризировать для туристов
Донбасс популяризируют. Фото: Восточный вариант

Разрабатывается проект для популяризации Донбасса под названием Donbass travel.

Гостуризм хочет показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий, сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив, информирует 24 канал.

Планируется разработка интересных маршрутов, куда бы можно было приглашать украинцев с оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.

Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их ... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома, - сказала Олеськив.

Такие же проекты будут развивать в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.

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В оккупированном Донецке царит полная разруха. Жилые многоэтажки города поражают своим видом - на балконах нет окон, везде валяется мусор.

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