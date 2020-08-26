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суббота, 29 августа 2020 17:05

Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский

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Автор: Тарас Подолян
  "Инвесторы неохотно будут вкладывать большие деньги в освобождении территории. А без инвесторов само государство восстановление Донбасса не потянет", - говорит Игорь Козловский
"Инвесторы неохотно будут вкладывать большие деньги в освобождении территории. А без инвесторов само государство восстановление Донбасса не потянет", - говорит Игорь Козловский

Донбасс - одна из самых заминированных в мире территорий, возможно, наиболее заминированная. "Это означает, что еще лет 50 люди будут подрываться там на разных устройствах. Там много оружия, даже у местного населения. Оно будет стрелять, - говорит ученый и бывший дончанин Игорь Козловский." Создать там надежную правоохранительную систему будет сложно. К ней нельзя привлекать местных, поскольку подавляющее их большинство являются предателями и изменниками. А какие сознательные стражи порядка приедут работать туда по своей воле? Это означает, что долгое время эта территория будет под контролем военных ".

"Экономически и промышленно этот регион разрушен. Что-то на металлолом разрезали, что-то вывезли в Россию, что-то уже нельзя реставрировать. Много экономических проблем. Регион уже не будет таким, каким был до войны. Инвесторы неохотно будут вкладывать большие деньги в освобождении территории. А без инвесторов само государство восстановление Донбасса не потянет.

Там разные люди - проукраинские, пророссийские, но подавляющее большинство индифферентные вообще. Это также проблема, связанная с деоккупацией сознания людей. С этим также надо работать. Будет много недовольных, которые будут саботировать процессы возрождения. Седьмой год идет война. За это время люди буквально нафаршированы пропагандой и ненавистью к Украине. Поэтому это будет долгий процесс.

Режиссер фильма "Атлантида" Валентин Васянович мечтает, что освобождение будет в 2025 году. Я не очень на это надеюсь. Это будет выжженная земля еще десятилетиями. Она будет отброшена на маргинес надолго. Боюсь, что этот регион превратится в своеобразное гетто ", - отметил ученый.

В Японии даже в технических учебных заведениях, готовящих инженеров и программистов, до 40 процентов предметов - гуманитарные. Людей учат мыслить, брать ответственность, иметь широкий диапазон видения мира. Мозг такого человека значительно труднее наполнить информационной фейковой гадостью

"Русский мир" смог войти на эту территорию, потому что украинская власть не уделяла ему должного внимания - говорит Игорь Козловский.

"Можно войти туда, где есть пустота. В заполненное пространство вы не войдете. С этим регионом не работали с самого начала - его отдали экономически бандитским кланам, из которых потом выросли олигархи. Не работали в гуманитарной сфере. Особенно там было и есть гуманитарное невежество, связанное с отсутствием исторической памяти и умением мыслить. Этим воспользовалась Россия. С начала нулевых годов мы уже видим там присутствие "русского мира". В центральной публичной библиотеке имени Крупской даже отрывается сектор "русского мира": собираются ориентированные на Россию псевдоинтелектуалы.

Фальшивая гордость, что мол, "мы, донецкий край", приводит к созданию примитивной региональной идентичности. Донбасс был вне интересов центральной Украины. Для власти главное было иметь с него экономическую выгоду.

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Вообще гуманитарная сфера в Украине не поставлена ​​на должном уровне. Постепенно стали уменьшать подготовку гуманитариев и количество гуманитарных предметов в учебных заведениях. Это катастрофически. Это как лоботомия - фактически снимается неокортекс, кора головного мозга. В то время как в Японии даже в технических учебных заведениях, готовящих инженеров и программистов, до 40 процентов предметов - гуманитарные. Людей учат мыслить, брать ответственность, иметь широкий диапазон видения мира. Мозг такого человека значительно труднее наполнить информационной фейковой гадостью ".

Интервью с Игорем Козловским читайте в журнале "Країна".

Драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича стала потенциальным номинантом премии Европейской киноакадемии. Фильм отобрали в лонг-лист, в котором 32 претендента.

Автор: Валерия Радзиевская
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