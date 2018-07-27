Должников за коммуналку не выпускают за пределы ДНР

Коммунальные услуги в ДНР почти равны месячной заработной плате. Фото: REUTERS

Коммунальные услуги в террористической республике составляют иногда немножко меньше, чем может заработать человек.

Например, в Шахтерске зимой людям приходили платежки с суммой в 3 тыс руб за отопление при средней зарплате в 5-7 тыс. Вообще по всей оккупированной территории в холодное время года не экономят на угле, которого в ДНР профицит. Ради больших счетов главари террористов приказывали коммунальщикам отапливать жилые дома так, чтобы люди с открытыми окнами сидели. Сообщает 24 канал.

Вода и электроэнергия тянули еще на 1,5 тыс.

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Впрочем, сейчас ситуация еще более ухудшилась. Многие там выживали за счет двойных пенсий, получая их от Украины. Впрочем, высокие цены и огромная коммуналка все же не давали им возможности оплачивать долги перед "республикой". Большинство из них из-за отсутствия денег платили частично, накапливая долги зимой и постепенно уменьшая их в летнее время.

Но сейчас получить соцвыплаты в Украине они не могут - уже несколько дней боевики на блокпостах проверяют людей на наличие долгов за коммунальные услуги. Тех, кто виноват ДНР хотя бы копейку, заворачивают.

Украинские переселенцы, бежавшие в Россию, оказались заложниками пустых обещаний правительства Путина. Видео с жалобами распространили в Facebook.