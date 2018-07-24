"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России

Война на Донбассе: беженцы поделились историями жизни в России. Фото: Обозреватель

Украинские переселенцы, бежавшие в Россию, оказались заложниками пустых обещаний правительства Владимира Путина.

О нелегкой судьбе беженцы рассказали на камеру, пожаловавшись на отсутствие жилья, работы и материального обеспечения. Видео распространил боец ​​АТО Жека Чан в Facebook.

"Распространяются заведомо ложные слухи, что прибывшим из Украины выдают по 800 рублей и предоставляют квартиры. Все говорят-говорят, ничего тут такого нет. Ни копейки денег, ни работы, ни жилья, ничего. Просто живут временно и непонятно, какова их судьба . А через месяц сказали, что выселят на улицу", - говорят мужчины.

Беженка рассказала, что пункт распределения беженцев находился в оккупированном Симферополе.

"Мы все металлурги, промышленники, а нас привезли на сельское хозяйство. Здесь более половины украинцев, а работы даже для местных нет. В Таганроге мы были, потом нас вывезли. Ехали в Самару, а высадили в Сызрани. Жили в военкомате. Потом привезли в Тюмень... Нет соков, ни печенья, ни овощей дети не видят, ничего не дают. Одной молочкой кормят, а дети у нас молочки не едят", - жалуются женщины.

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В свою очередь, пользователи злорадствовали в комментариях под видео.

"Надеюсь, что все это чмо перекинут ближе к Полярному кругу, где унты стоят, как у нас хорошая машина. Пусть наслаждаются "русским миром". Иуды. Это ваши 30 сребреников", "Вас еще кормят? Напрасно!", "Предателей нигде не любят", - пишут пользователи.

В эфире российского телеканала "Россия 24" показали пропагандистское видео о войне на Донбассе. В соцсети пользователи высмеяли видео.