Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому

Ветераны АТО подрались с полицией на блокпосту у Кременной Луганской / фото: Богдан Кутепов

На блокпосту в городе Кременная Луганской произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в город Золотое Луганской области.

Хотят не допустить разведения сил, сообщают участники в соцсетях.

Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропускают.

Возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в схватке, его забрали медики.

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Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной растянулась на километры.

На блокпості в Кремінній мусора погрожують відкрити вогонь по ветеранах і активістах, які прямують на мирну акцію в Золоте... pic.twitter.com/TZmVRbyaFW — Evhen (@evhen_n) October 9, 2019

В 13:20 добровольцев пропустили через блокпост и те поехали к месту разведения в Золотом, сообщает Громадське в Twitter.

Розведення військ у Золотому: на блокпост у Кремінній на Луганщині прибув лідер "Національного корпусу" та колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Групу ветеранів і волонтерів, проїзд яких блокувала поліція, пропустили — вони прямують до місця відведення сил pic.twitter.com/Ke5aPKBXph — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

После отвода украинской армии жители Павлополь Волновахского района Донецкой области бояться оказаться в "серой зоне". Люди уже жили в таких условиях.