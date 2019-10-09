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среда, 09 октября 2019 13:17

Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому

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Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Ветераны АТО подрались с полицией на блокпосту у Кременной Луганской / фото: Богдан Кутепов

На блокпосту в городе Кременная Луганской произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в город Золотое Луганской области.

Хотят не допустить разведения сил, сообщают участники в соцсетях.

Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, дальше их не пропускают.

Возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в схватке, его забрали медики.

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Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной растянулась на километры.

В 13:20 добровольцев пропустили через блокпост и те поехали к месту разведения в Золотом, сообщает Громадське в Twitter.

После отвода украинской армии жители Павлополь Волновахского района Донецкой области бояться оказаться в "серой зоне".

Люди уже жили в таких условиях.

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