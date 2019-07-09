"Доброе утро": боевики цинично обстреливают украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования бьют по Марьинке. Фото: censor.net.ua

Боевики ДНР нагло обстреливают город Марьинку с территории так называемой ДНР. Кадры преступления они зафиксировали на видео.

"Бьют прямо с жилых улиц Александровки, надеясь, что Вооруженные силы Украины, поддавшись на провокации, откроют ответный огонь, что позволит им дальше распространять свои грязные фейки. Мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий, которые выдаются за обстрелы ВС Украины, для дискредитации наших подразделений", - сообщает пресс-служба 24-и отдельной механизированной бригады.

На видео можно услышать, как российские наемники за кадром желают доброго утра и восторженно реагируют на обстрелы украинской стороны.

Материалы по данному преступлению будут предоставлены в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Показали колонну танков, которую перевозят по железной дороге недалеко от украинской границы на Донбассе. Видео сняли в Ростовской области. Кадры из паблика "Ростов главный" опубликовали на странице IgorGirkin в Twitter.