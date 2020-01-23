До окончания контракта оставалось 10 дней: снайпер застрелил разведчика Василия Муху

Младший сержант Василий Муха воевал на фронте российско-украинской войны с 2014 года

20 января в Донецкой области снайпер оккупантов застрелил младшего сержанта Василия Муху, 31 год.

Он - командир отделения 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

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Жил в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

В 2014-м работал строителем на севере России. С началом войны вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат. По мобилизации служил в 92 ОМБр.

Разведчик Василий Муха дважды продлевал контракт, чтобы оставаться на передовой. Последний подписал 19 января 2019 года, до его завершения оставалось 10 дней.

Дома у защитника остался отец.

Младший сержант Муха - восьмой украинский военный, который погиб в январе 2020 года на российско-украинской войне.

22 января на Донбассе русский снайпер застрелил бойца 22-летнего Николая Сорочука. Он - боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.