"Для трех оккупантов война закончилась" - опубликовали видео подрыва блиндажа боевиков

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За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих, вместе с их укреплениями и это совсем по минимуму.

Пишет волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Некоторое время назад в 54-й бригаде погиб парень. Наш земляк с Днепропетровской области. Днем это произошло. Была абсолютная тишина - абсолютная. Жара, солнце. А потом со стороны российско - террористических войск прилетел боеприпас", - рассказал Мысягин.

В ответ за гибель своего побратима боевая разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, разнесла позицию врага за 400 м от Катериновки Луганской области.

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"Все террористы со страху забежали в блиндаж, где их и догнали. Расплату прочувствовали все, дошла до кожного. По подтвержденной информации для троих война в Украине закончилась", - подитожил волонтер.

20 июня боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Один получил боевое травмирование. На обстрелы бойцы давали адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минскими договоренностями.