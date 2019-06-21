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пятница, 21 июня 2019 10:38

Адекватный ответ: ликвидировали двух оккупантов

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Адекватный ответ: ликвидировали двух оккупантов
Бойцы ВСУ отвечали на обстрелы боевиков. Фото: "Еспресо.TV"

20 июня боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.

5 раз вели обстрелы с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Трое украинских военнослужащих получили ранения. Один получил боевое травмирование. На обстрелы бойцы давали адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минскими договоренностями.

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20 июня 2-х оккупантов уничтожили и 3 получили ранения.

21 июня обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Видеоблоггер под никнеймом "Дневник толстяка" показал улицы оккупированного Донецка. По его словам, из 1 млн людей, живших в городе до войны, осталось 350 тыс.

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Дата
21
июня

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Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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