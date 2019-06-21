Адекватный ответ: ликвидировали двух оккупантов

20 июня боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.
5 раз вели обстрелы с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Трое украинских военнослужащих получили ранения. Один получил боевое травмирование. На обстрелы бойцы давали адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минскими договоренностями.
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20 июня 2-х оккупантов уничтожили и 3 получили ранения.
21 июня обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
Видеоблоггер под никнеймом "Дневник толстяка" показал улицы оккупированного Донецка. По его словам, из 1 млн людей, живших в городе до войны, осталось 350 тыс.
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