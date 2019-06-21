Адекватный ответ: ликвидировали двух оккупантов

Бойцы ВСУ отвечали на обстрелы боевиков. Фото: "Еспресо.TV"

20 июня боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.

5 раз вели обстрелы с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Трое украинских военнослужащих получили ранения. Один получил боевое травмирование. На обстрелы бойцы давали адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минскими договоренностями.

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20 июня 2-х оккупантов уничтожили и 3 получили ранения.

21 июня обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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