Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

На фото: окна дома, в который попал российский снаряд. Фото: УНИАН

24 января 2015 утром 2 штатных Вооруженных сил РФ обстреляли микрорайон Восточный в Мариуполе. Снаряды реактивных систем залпового огня "Град" полетели в жилища в субботнее утро. В тот день большинство людей мирно отсыпалось после рабочей недели.

Россияне трижды обстреляли город - в 9:15, 13:02 и 13:21, в общем выпустили 120 снарядов.

От действий агрессора погибли 29 человек и были ранены 92, среди них - целые семьи.

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Снарядами и осколками повредило 79 объектов: 37 частных домов, 22 многоэтажки, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптеку, кафе и СТО.

Наводчиком оказался местный житель Валерий Кирсанов, которому идеи "русского мира" оказались важнее жизней невинных людей.

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С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук.

Во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с позывным "Горец". Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов с позывным "Югра".

В тот же день главарь донецких боевиков,ныне покойный Александр Захарченко, заявил, что началось наступление на город, который только оправился от боевиков.

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Погибли:

1. Николайчук Дмитрий Васильевич, 03.06.1993 г.р., Зарегистрирован: Хмельницкая обл., Винковский район, с. Палачинци (военнослужащий).

2. Полищук Ольга Дмитриевна, 29.04.1979 г.р., г.. Мариуполь, ул. Олимпийская.

3. Константинова Тамара Константиновна, 26.05.1945 г.р., г.. Мариуполь, ул. Олимпийская.

4. Сиротенко Виталий Николаевич, 12.05.1962 г.р., г.. Мариуполь, ул. 130-й Таганрогской дивизии.

5. Нименко Лилия Николаевна, 20.09.1953 г.р., г.. Мариуполь, ул. Киевская, найдена возле рынка "Киевский".

6. Акатьева Елена Игоревна, 16.02.1987 г.р .., найдена возле рынка "Киевский".

7. Ефимов Юрий Стефанович, 11.07.1950 г.р., г.. Мариуполь, ул. Киевская, найден у дома №48 на ул. Киевской.

8. Попова Лариса Александровна, 08.11.1948 г.р., найдена возле дома №64 на ул. Киевской.

9. Будник Валерий Валентинович, 16.11.1969 г.р., г.. Мариуполь, ул. Киевская, найден на ул. Киевской.

10. Шурхаева Валерия Сергеевна, 18.06.1987 г.р., г.. Мариуполь, ул. Маршала Жукова.

11. Демченко Александр Николаевич, 25.08.1956 г.р., найден у дома №68 на ул. Киевской.

12. Бобин Николай Анатольевич, найден по месту жительства:. Мариуполь, ул. Звездная.

13. Бобинева Любовь Петровна, найдена по месту жительства: г. Мариуполь, ул. Звездная.

14. Кашина Марина Николаевна, найдена по месту жительства:. Мариуполь, ул. Звездная.

15. Кашин Станислав - мальчик 5 лет, найден по месту жительства:. Мариуполь, ул. Звездная.

16. Борисов Сергей, 54 года, найден по месту жительства:. Мариуполь, ул. Кузбасская.

17. Абдурашитова Ольга Викторовна, 27.10.1977 г.р., проживала: г.. Мариуполь.

18. Вербицкая Любовь Наумовна, 27.12.1944 г.р., проживала: г.. Мариуполь, ул. Киевская.

19. Бушнева Любовь Степановна - пенсионерка, найдена по месту жительства:. Мариуполь, ул. Киевская.

20. Лобов Сергей Владимирович, 23.09.1977 г.р.

21. Чумак Лина Георгиевна, 28.03.1989 г.р., проживала: ул. Киевская, найдена возле торгового киоска на ул. Станиславского.

22. Аникеенко Галина Владимировна, 18.11.1965 г.р., проживала: г.. Мариуполь, ул. Олимпийская.

23. Павлюк Елена Александровна, 1979 г. р.

24. Луценко Елена Петровна, 1981 года, г.. Мариуполь, ул. Киевская.

25. Ефремов Станислав Олегович, 19.05.1976 г.р., г.. Мариуполь, ул. Маршрутная.

26. Евгелевская Валентина Васильевна, 1967 г.р., г. Мариуполь, ул. Пейзажная.

27. Бондаренко Мария.

28. Макаров Андрей Андреевич.

29. Литвиненко Надежда Ивановна, 27.03.1947 г. р., г. Мариуполь, ул. Киевская.

30. Найденов Сергей.

Четыре года длился суд над Кирсановым. Он не признавал вины. Все время находился в изоляторе. 21 июня ему объявили приговор - девять лет тюрьмы за участие в незаконном военном формировании и хранение оружия. Через два месяца освободили по закону Савченко - проведенный в изоляторе день считается как два в колонии.

Остальные восемь человек, причастных к обстрелу, - кадровые российские военные. Находятся в России и на оккупированной территории.

Его отдали россии 7 сентября 2019 при обмене пленными.

Российские оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.