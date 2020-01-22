Центр "Миротворец" обратился к пограничникам из-за участницы "Голоса страны"

Ранее Василиса Старшова незаконно посещала оккупированный Россией Крым, нарушив тем самым украинское законодательство. Фото: znaj.ua

К Госпогранслужбе и организаторам шоу "Голос страны" обратился центр "Миротворец".

Причиной обращения стала одна из участниц шоу, гражданка РФ Василиса Старшова, пишет НВ.

Ранее она незаконно посещала оккупированный Россией Крым, нарушив тем самым украинское законодательство.

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"Сообщаем, что в настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы, гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна 22.08.1994 г.р., которая в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в Балаклаве незаконно проникла в захваченний русскими оккупантами украинский Крым ", - заявили в центре.

Данные о Старшовой обнародовали также в базе "Миротворца" с лицами, которые несут угрозу суверенитету и нацбезопасности Украины.

Центр "Миротворец" занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Центр проводит контрразведывательные операции, которые вызывают активное противодействие российских спецслужб, развернувших охоту на его сотрудников