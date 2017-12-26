Директор колледжа в ДНР назвал боевиков оккупантами

Террористов с ДНР директор лицея в Донецке не побоялся назвать оккупантами

Преподаватель из оккупированного Донецка публично назвал террористов оккупантами.

Видео появилось в Youtube.

В нем Григорий Штерн, директор донецкого лицея "Коллеж", высказал свое мнение об оккупантах ДНР.

"А здесь сколько формирований бандитских! И наколотые, которые идут ... Этих ребят заставили снять автоматы, теперь они ходят свободные. Не мы пришли забирать чужую землю, а нам пришли забирать", - сказал во время лекции преподаватель.

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Лицеисты вступили с директором в дискуссию и стали защищать боевиков. Комментаторы под видео добавили, что, обнародовав запись, ученики своими руками сдали директор "на подвал" к террористам.

Боевики ДНР проводят "уроки начальной военной подготовки" для учеников средних школ. На этих уроках подростков учат обращаться с автоматами и огнеметами.