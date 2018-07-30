Десятки обстрелов и ранение: как прошли сутки на Донбассе

29 июля на Донбассе боевики ранили одного украинского воина. В общем обстреляли позиции ВСУ 30 раз.
Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
В основном боевики открывали огонь в Крымском, Пивденном, Авдеевке, Марьинке, Новомихайловке, Лебединском, Широкино и Водяном.
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В ответ украинские военные ранили двоих оккупантов.
В течение 28 июля противник 25 раз открывал огонь по позициям наших войск, в частности трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Погибли два украинских воина, еще столько же получили ранения.
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