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понедельник, 30 июля 2018 07:34

Десятки обстрелов и ранение: как прошли сутки на Донбассе

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Десятки обстрелов и ранение: как прошли сутки на Донбассе
29 июля боевики стреляли из гранатометов и пулеметов. Фото: ONLINE.UA

29 июля на Донбассе боевики ранили одного украинского воина. В общем обстреляли позиции ВСУ 30 раз.

Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В основном боевики открывали огонь в Крымском, Пивденном, Авдеевке, Марьинке, Новомихайловке, Лебединском, Широкино и Водяном.

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В ответ украинские военные ранили двоих оккупантов.

В течение 28 июля противник 25 раз открывал огонь по позициям наших войск, в частности трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Погибли два украинских воина, еще столько же получили ранения.

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Дата
30
июля

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