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среда, 09 сентября 2020 12:40

Депутат "Слуги народа" назвала детей из Донбасса "немытыми"

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Депутат &quot;Слуги народа&quot; назвала детей из Донбасса &quot;немытыми&quot;
Галина Янченко оконфузилась на телевидении. Фото: liga.net

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Галина Янченко назвала детей из Донбасса "немытыми и нечесаными".

Соответствующий фрагмент видео с эфира телеканала NewsOne опубликовала Елена Скидан на своей странице в Facebook.

"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013-14 году. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где немытые и нечесаные", - сказала Янченко.

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В ответ на вопрос, почему на Донбассе немытые и нечесаные дети, Янченко заявила, что ее муж в 2015-2016 годах был заместителем председателя Донецкой ОВЦА, поэтому она "видела все лично".

В июне этого года произошел скандал вокруг заявления "Слуги народа" Третьяковой о "детях низкого качества". Так, она заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". На выступление политика отреагировала Совет Федерации профсоюзов Украины: требовала уволить женщину.

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