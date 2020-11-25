Дело МН17: адвокатам боевиков отказали в альтернативном расследовании

Адвокатам, защищающим подозреваемых в сбивании в 2014 году самолета Malaysia Airlines рейса MH17 отказали в расследовании альтернативных сценариев причин авиакатастрофы.

Международное расследование и семьи жертв пришли к выводу, что самолет сбили именно россияне, сообщает Reuters.

Правительство Нидерландов возлагает ответственность за трагедию на Россию, однако там отвергают обвинения.

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Судьи уверяют - получили много запросов от адвокатов боевиков, однако поздно.

"У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводился без затягивания времени", - заявил судья.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы.

Международная группа криминалистов (J.I.T.), созданная для расследования трагедии малазийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством.

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" возобновляются слушания по делу о катастрофе. Слушания проходят при отсутствии всех 4 обвиняемых: россиян Пулатова, Гиркина (Стрелкова), Дубинского и украинца Леонида Харченко.