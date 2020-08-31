Дело Маркива: Аваков заявил о важных доказательствах

Полиция обнаружила важные улики. Фото: "Главком"

Полиция Украина получила доказательства невиновности украинского нацгвардийця Виталия Маркива.

Доказательства обнаружили во время расследования дела об убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года, - заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотим дать сигнал о нашей полной готовности сотрудничать с итальянскими правоохранителями. Призываем итальянский суд принять во внимание наши доводы", - сказал Аваков в понедельник на брифинге в Киеве.

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Сообщил, что следствие провело ряд экспертиз и следственных экспериментов, доказывающих непричастность Маркива к убийству Роккелли.

30 июня 2017 в Болонье полиция арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента в 2014 году на Донбассе. В его задержании принимали участие 15 карабинеров. Виталий - боец ​​Национальной гвардии и заместитель командира взвода в батальоне НГУ им. генерала Кульчицкого. Первый допрос состоялся 17 июля. Рассмотрение судебного дела решили продолжить в сентябре.