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вторник, 02 ноября 2021 14:28

Данилов ответил на заявления западных СМИ о скоплении войск РФ на границе

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Данилов ответил на заявления западных СМИ о скоплении войск РФ на границе
Спутниковые фотографии стоит сравнивать с фотографиями за предыдущие периоды. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг данные западных сми о концентрации войск РФ на границе с Украиной.

Ситуация возле украинско-российской границы в последние дни не менялась, прокомментировал он спутниковые фотографии, опубликованные изданием Politico, передает "Радио Свобода".

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так: то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают. Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – заявил Данилов.

Спутниковые фотографии стоит сравнивать с фотографиями за предыдущие периоды.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели тому назад. Вы увидите одни и те же фото", - добавил он.

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Американское издание Politico накануне обнародовало новые спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова накапливает войска и военную технику на границе с Украиной.

31 октября издание The Washington Post сообщило, что россияне опять стягивают войска к украинским границам. Это усилило возникшие в апреле опасения, когда страны Запада призвали Россию отвести военных от украинской границы.

Украинская разведка не подтвердила перебрасывание войск РФ к госгранице.

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