Что с ними будет: российские боевики подтвердили захват бойцов ВСУ

Российские боевики подтвердили захват в плен группы украинских бойцов.

Назвали украинцев диверсионной группой, сообщает террористический Telegram канал Inside Donetsk.

Оккупанты забрали у солдат форму, технику, оружие и автомобильные номера.

Сейчас террористы допрашивают украинских военных.

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Сразу 8 военных ООС попали во вражеский плен. Бойцы двигались на грузовом автомобиле в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута, пишут в ООС.