Что с ними будет: российские боевики подтвердили захват бойцов ВСУ

Российские боевики подтвердили захват в плен группы украинских бойцов.
Назвали украинцев диверсионной группой, сообщает террористический Telegram канал Inside Donetsk.
Оккупанты забрали у солдат форму, технику, оружие и автомобильные номера.
Сейчас террористы допрашивают украинских военных.
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Сразу 8 военных ООС попали во вражеский плен. Бойцы двигались на грузовом автомобиле в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута, пишут в ООС.
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