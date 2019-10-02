Что говорят в Минобороны о разведении войск в Петровском и Золотом

Украинские военные готовы к разведению сил в Петровском и Золотом. Фото: Ukrlib

Украинские военные готовы к разведению сил в Петровском и Золотом.

Как отмечается, процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих ВСУ и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает УНИАН.

"Это позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций, а также позволит провести разминирование территорий. Поэтому, условия проживания местных жителей значительно улучшатся. Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения). Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей ", - отметили в ведомстве.

Розведенення планируется на расстояние 1 км и должно происходить одновременно с обеих сторон.

"Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течении 7 дней. Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий", - рассказали в Минобороны.

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В случае невыполнения этих условий, процесс разведения войск будет остановлено.

"На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения и продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ", - сообщают в Минобороны.

Золотое и Петровское станут следующими участками разведения.

Спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик озвучил дату разведения войск на линии разграничения в Золотом и Петровском. По его словам, оно начнется 7 октября.