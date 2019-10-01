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вторник, 01 октября 2019 23:33

Разведение войск в Золотом и Петровском: в ОБСЕ назвали дату

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Разведение войск в Золотом и Петровском: в ОБСЕ назвали дату
В Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом. Фото: РБК

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик озвучил дату разведения войск на линии разграничения в Золотом и Петровском.

По его словам, разведение начнется 7 октября, сообщает БЕЛТА.

Следующее заседание ТКГ состоится в Минске 15 октября.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом на Донбассе.

27 июня 2019-го наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской.

Развести войска пытались с 2016 года. Это нужно, чтобы на передовой прекратились обстрелы и начались ремонтные работы, включая восстановление моста в Станице Луганской.

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