"Четыре ракеты заставили россиян умолять о перемирии" - топ-10 военных операций АТО

Успешные военные операции Вооруженных сил Украины. Фото dw.com

Десять операций Вооруженных сил Украины, которые изменили ход войны и позволили сохранить независимость Украины.

"Этот перечень заметно отличается от той версии войны, которую с лета 2014 года нам навязывали несколько антиправительственных СМИ, а также пиар-службы некоторых добровольческих формирований. О многих изложенных фактах ряд читателей узнает впервые, хотя они и находятся в свободном доступе. Во время исследования использовались книги Сержа Марко "Хроника Гибридной войны", Михаила Жирохова "Боги гибридной войны", материалы Александра Шульмана и Романа Туровца", - сообщил Александр Сурков, историк.

1. Захват Донецкого аэропорта (26 мая 2014)

Сводный отряд, в который вошли подразделения 95-й аэромобильной бригады, 3 и 8 полков, 140 центра специального назначения (всего около 243 человека) неожиданным ударом при поддержке штурмовой авиации выбил из здания Нового терминала Донецкого аэропорта группировки противника (400-450 человек), которой командовал бывший командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский.

Сепаратисты ожидали, что украинские военные сдадут аэропорт, поэтому втайне подготовленная контратака увенчалась успехом и нанесла ощутимый тактический и моральный удар по противнику.

Установление контроля над частью зданий аэропорта позволило удерживать ДАП до 22 января 2015 года, сковывая противника и не давая ему продвигаться. Это сыграло важную сдерживающую роль при "большом вторжения" российских регулярных сил в конце августа.

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2. Освобождение Дзержинска (сейчас - Торецк) (21 июля 2014)

Утром 21 июля две группы спецназа 73 и 140 центров вошли в Дзержинск, имея задачу взять под контроль ключевые объекты (здание администрации и позицию батареи "Град") для того чтобы обеспечить вхождение в город основных сил. Однако группа, которая захватила администрацию была обнаружена и заблокирована сепаратистами. Узнав о начале штурма, из Горловки, что находится в 15 км, вышла колонна боевиков численностью примерно 200 человек в сопровождении танков и БТР. Это были практически все силы, которые имел полевой командир Безлер (Бес), к тому времени прославился своей жестокостью. Узнав, что Дзержинск вошла механизированная группа, подразделения МВД и ВСУ не рискнули заходить в город.

Семь с половиной часов спецназовцы 73 центра и бойцы 140 центра, которые пришли на помощь, при точечной поддержке артиллерии и штурмовой авиации удерживали здание администрации, успешно отбивая все атаки врага.

По результатам боя отряды сепаратистов, которые находятся в Дзержинске были уничтожены и рассеяны, а бронетехника сожжена. Боевики вынуждены были "россыпью" панически бежать из города.

По разным оценкам группу спецназовцев (чуть больше 40 человек) уничтожила до 150 единиц живой силы противника, после чего "Бес" так и не смог восстановить боевой потенциал своей группировки. Ни одно здание (кроме горадминистрации, которую сепаратисты подожгли огнеметами) и ни один мирный житель в Торецьку не пострадал. Потери украинских спецназовцев составили - один тяжелораненый, шесть легкоранені и ни одного убитого.

3. Освобождение Лисичанско-Северодонецкой агломерации (24 июля 2014)

Летом 2014 года Лисичанск и Северодонецк был ключевыми населенными пунктами в системе обороны для боевиков ЛНВ. Они оборудовали позиции на господствующих высотах, в городах установили блокпосты в жилых домах организовали огневые точки. Общевойсковая операция, которая была спланирована Генеральным Штабом осуществлялась под командованием полковника Забродского (командира 95 омбр). Батальонно-тактические группы 95 и 51 бригад и силы добровольческого батальона "Донбасс", действуя согласованно, вышли с разных сторон на окраине Лисичанска, взяли под контроль мосты и выставили свои блок-посты. Сил для полного окружения Лисичанска не хватало, поэтому город освобождали поэтапно.

В городе противник оказывал упорное сопротивление, но сдержать наступление украинских войск ему не удалось. Блокпосты на перекрестках разбивали танками, огневые точки и снайперские позиции подавляли стрелковым оружием и гранатометами.

Освобождение Лисичанска позволило восстановить контроль над несколькими районами Луганской области, в результате чего российским батальонно-тактических групп, которые ворвались через месяц на территорию Украины, так и не удалось осуществить прорыв в глубь страны в этом направлении.

4. Артналет на российскую колонну под Саур-Могилой (13 августа 2014)

В этот день от разведывательных подразделений поступила информация о появлении колонны 18 отдельной мотострелковой бригады РФ в районе Снежного. Был осуществлен ракетный удар по голове колонны. После доклада разведки о поражении головы колонны и ее остановки был нанесен ракетный удар по хвосту.

После блокирования колонны между пораженной головой и хвостом был осуществлен огневой удар с разделением точек прицеливания для каждой боевой машины "Смерч" вдоль колонны. По словам одного из артиллеристов: "Одной Точкой остановили, другой заблокировали, а потом Смерчами причесали..."

Колонна была полностью уничтожена, мало кому удалось спастись. По данным агентурной разведки, общие потери техники составили 46 единиц. Хаоса добавил тот факт, что одна из ракет попала в ближайшую заправку, которая взорвалась.

5. Артналет на штаб российской группировки (24 августа 2014)

В штаб АТО от одного из разведподразделений поступила информация об обнаружении командного пункта "Центра территориальных войск Южного округа" (так называлась группировка российских войск, введена на Донбасс). КП был неподалеку от Луганского аэропорта возле села Новосветловка и был замаскирован под полевой узел связи.

Немедленно по скоплению людей и техники было нанесено два ракетных удара по пункту управления две ракеты "Точка-У", по скоплению личного состава и техники - четыре ракеты "Точка-У". В результате все цели были полностью уничтожены. По данным агентурной разведки противник потерял около пятидесяти военнослужащих, которые входили в состав штаба в числе которых были два генерала. Благодаря осуществлению этой операции русские войска потеряли управляемость и не смогли развивать вторжение, что в конечном итоге привело к тому, что представители РФ вынуждены были начать переговоры о перемирии.

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6. Артналет на штурмовую колонну РФ под Новоазовском (1 сентября 2014)

В ночь с 01-02.09.2014 года вблизи населенного пункта Новоазовск было обнаружено скопление личного состава и техники противника, которые предназначались для штурма Мариуполя. По решению штаба АТО был нанесен ракетный удар, в результате которого батальйонна тактическая группа потеряла боеспособность и управляемость", после чего была выведена на территорию РФ, а Мариуполь не был захвачен.

По некоторым данным, после этого удара НГШ РФ Герасимов лично связался с Виктором Муженко и просил дать возможность эвакуировать большое количество раненых и убитых, сама же эвакуация продолжалась примерно трое суток.

7. Рейд десантников (1-5 сентября 2014)

В конце августа резервы ВСУ были исчерпаны и южное направление (сектор "М") оказалось практически не прикрытым боеспособными подразделениями. Чтобы сохранить контроль над районом, подразделениям 79 и 95 аэромобильных бригад было отдано распоряжение на совершение марша из районов Краматорск и Славянск в сторону Мариуполя.

Продвигаясь с непрерывными боями, войска выбили повстанцев из Угледара, Владимировка, Благодатное, Новотроицкого, Оленевки, Николаевки и Докучаевска. Было обнаружено и уничтожено большое количество боевиков, вооружения и военной техники.

4 сентября были проведены демонстрационные действия в направлении Волноваха-Мариуполь и обратно.

5 сентября при поддержке артиллерии штурмовые отряды 79 и 95 аэромобильных бригад перешли реку Кальмиус и приступили к освобождение Тельманово и Новоазовска, однако наступило перемирие заставила их вернуться.

Рейд аэромобильных бригад, в котором в общей сложности принимало около 1500 человек был принят противником за широкомасштабное конрнаступ украинской армии. Это позволило вернуть контроль над рядом населенных пунктов, не дать захватить Мариуполь и остановило вторжение на южном участке боевых действий.

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8. Подрыв плотины на реке Карапулька (2 февраля 2015)

Развідгрупа украинского спецназа на дамбе, что перекрывает речку Карапульку в 6 км от Логвиново были обнаружены следы российских танков, которые проводили инженерную разведку переправы. Дамба шириной около 15 метров располагалась на линии Горловка - Логвиново, переход по ней бронетанковой группы противника обеспечил бы превращение Дебальцевского плацдарма, где уже шли ожесточенные бои, в котел.

Дождавшись темноты командир группы спецназа капитан-лейтенант Ковальчук выдвинулся вместе с инженерами до плотины грузовиком "Урал", в котором было около 400 кг тротила.

Прикрывая саперов, спецназовцы вели огонь по наблюдательному пункту противника, где находилось около 20 сепаратистов. Пробив шурфы, саперы, действуя под огнем, заложили заряды и незадолго до подхода вражеской колонны взорвали плотину, сделав невозможным использование ее для переправы техники.

Благодаря четким и грамотным действиям саперов и бойцов спецназа, противник вынужден изменить планы, что позволило удержать контроль над этим участком обороны и не дать заблокировать группировки составляющую около 6000 человек под Дебальцево.

Показания одного из участников: "Ядерный грибок приходилось видеть? Ну, вот штука вроде такого. Балки - их просто так фуххх! – как пушинки разбросало. И образовалась огромная яма. Противник высунулся – ну а че уж, пусть себе подальше засунет эту плотину..."

9. Артналет на железнодорожную станцию Иловайск (13 февраля 2015)

В разгар боев под Дебальцево в ответ на обстрелы российскими "Смерчами" штаба АТО, расположенного на аэродроме Краматорск, по месту базирования российских артиллеристов - в районе железнодорожной станции Иловайск был нанесен удар возмездия. При планировании артиллерийской атаки разведкой были обнаружены два эшелона с личным составом, боекомплектом и горючим, которые в этот момент находились на железнодорожной станции Иловайск.

Удар "Смерчей" уничтожил оба эшелоны, из которых, как выяснилось позже, как раз вивантажувалась российская батальйонно-тактическая группа, предназначенная для захвата Волновахи.

В результате мгновенной реакции артиллеристов было сорвано широкомасштабное наступление, в котором захват Дебальцево, по замыслу российских штабистов, было лишь начальным этапом.

10. Отражение вражеской атаки под Марьинкой (3 июня 2015)

3 июня войска сепаратистов в составе примерно двух батальонно-тактических групп выдвинулись на штурм Марьинки, города-спутника, лежащего к юго-западу от Донецка. Украинские подразделения, получившие разведданные о готовящемся штурме, отошли в тыл, скрытно подтянув артиллерию, и взяли наступающего противника в "огневой мешок".

В результате грамотных действий было нанесено огневое поражение всем группам противника. На мосту в Петровском районе украинская артиллерия накрыла несколько единиц военной техники ДНР, и та заблокировала отступающим боевикам отход. Боевики пытались прорваться назад в Донецк, но пути отхода простреливались артиллерией и стрелковым оружием. Часть боевиков укрылась на конной базе в Марьинке, но после нанесения огневого поражения они в панике кинулись бежать, прорываясь в Донецк.

Боевые действия под Марьинкой четко показали как российско-сепаратистским оккупантам так и всему миру, что украинская армия за год войны стала грозным противником и в состоянии удерживать занятые позиции. После этого попыток силового захвата украинских населенных пунктов противник больше не предпринимал.

С мая 2014 года по март 2018 года на подконтрольной Украине территории Донбасса от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, еще 1456 потерпели порань.