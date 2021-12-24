"Был звонок Путина" - экс-разведчик ГУР назвал причину своего увольнения из спецслужб

Бывший разведчик Главного управления разведки (ГУР) Роман Червинский. Фото: скриншот с видео

Экс-разведчик Главного управления разведки (ГУР) Роман Червинский заявил, что его уволили из спецслужб в результате операции по задержанию российского боевика, главного свидетеля выстрела из "Бука" в гражданский самолет "Боинг 777" Владимира Цемаха. Червинский в 2019 году ею руководил.

Об этом он сказал в интервью журналистке Кристине Бондаренко.

Отметил, что попытки выяснить у руководства причину своего увольнения были безуспешными.

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"Звонили Зеленскому 11-го, а 12-го меня уволили. Причину мне не объяснили. Просто отстранили от обязанностей", - сказал Червинский.

Бывший разведчик предположил, что уволили его из спецслужб в результате договоренности Украины и России.

"Думаю, был звонок Путина Зеленскому. Потому что 11-го числа позвонили, а 12-го утром меня увольняют. У меня есть информация, что этот разговор состояла из двух частей: первая - обмен моряков, а вторая - Цемах", - подчеркнул Червинский.

Он отметил, что Путин тогда поставил условие для освобождения пленных украинских моряков: украинская сторона должна отдать Цемаха. По мнению Червинского, его из-за этого и уволили.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек на борту самолета, погибли. Выжили только двое, которые опоздали на рейс. В мае 2018-го совместная расследовательская группа (JIT) представила промежуточные результаты своей работы. Следователи установили, что ЗРК "Бук", из которого сбили Boeing, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде российских ВС, дислоцирующейся в Курске.