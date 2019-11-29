Будут дальнейшие разведения - председатель ОБСЕ

Председатель ОБСЭ прогнозирует дальнейшие разведения войск. Фото: Укринформ

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак говорит, что что в переговорах о новых участка разведения на Донбассе есть положительная тенденция.

"Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится. Но есть положительный тренд, положительная тенденция", - сказал он во время визита в Станице Луганской, пишет Depo.Донбас.

Председатель ОБСЕ также поделился ожиданиями от "нормандских переговоров".

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"У меня есть ожидания от встречи лидеров" нормандской четверки "и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше. Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это делать ", - сказал он.

На участке разведения в районе Станицы Луганской российские оккупанты начали перекладывать рельсы на железнодорожном мосту. Об этом в своем отчете написали сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ.